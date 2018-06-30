﻿ترامب وقع ضحية ضرب فكاهي عبر الهاتف

(أ ف ب) – نجح المقدم الفكاهي جون ميليندز في انتحال شخصية السيناتور الديمقراطي من نيو جيرسي روبرت منديز ليقيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء عندما كان الأخير على متن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان».

وبثّ الفكاهي ملفا رقميا صوتيا على منصته «ذي ستاتيرنغ جون بودكاست» يسمع فيه صوت يبدو أنه صوت دونالد ترامب.

وجاء في التسجيل «مررتَ بمرحلة عصيبة وأظن أنه كان في الأمر بعض الإجحاف، لكن تهانينا»، في سياق ما يبدو حديثا موجها إلى السيناتور الذي لوحق في فترة من الفترات بتهمة الفساد قبل التخلي عن الملاحقات في حقه.

وواصل الرجلان الحديث متطرقين إلى مسائل مثل الهجرة وخلف القاضي أنتوني كينيدي في المحكمة العليا.

وكشف المقدم الفكاهي أنه اتصل بالبيت الأبيض مدعيا أنه أحد معاوني السيناتور بعد أن ترك رقم هاتفه وفي نهاية المطاف رُبط الاتصال بالرئيس الأمريكي الذي كان على متن طائرة «اير فورس وان».

ولم يرد البيت الأبيض على الاستفسار عن ملابسات هذه الحادثة الغريبة التي تطرح تساؤلات عدة حول البروتوكول المتبع للتواصل مع الرئيس.