اليونسكو تثري قائمتها للتراث العالمي بمواقع متنوعة

المنامة: بعد أسبوع على انطلاق الدورة الثانية والأربعين من اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في المنامة، أدرجت المنظمة الأممية سلسلة من المواقع في قائمتها، بينها الأحساء في السعودية وقلهات في سلطنة عمان، اختارتها من بين حوالى ثلاثين ملفّ ترشيح.

وضمت المنظمة السبت أربعة مواقع أثرية في ايران واليابان والهند وكوريا الجنوبية إلى قائمتها للتراث العالمي التي تحمل منافع اقتصادية وثقافية مهمة للمناطق المعنية.

فقد أدرجت اليونسكو مواقع أثرية ايرانية من حقبة ما قبل الإسلام تنتمي كلها إلى “المشهد الأثري للإمبراطورية الساسانية في منطقة فارس″، ليصبح عدد المواقع الايرانية الأثرية على القائمة 23 إضافة إلى موقع طبيعي هو صحراء لوط في جنوب شرق البلاد.

وتشكل فارس الواقعة في جنوب ايران الحالية، مهد الإمبراطورية الساسانية التي ظهرت في مطلع القرن الثالث الميلادي وحكمت على أرض كانت تمتد في أوجها من غرب افغانستان إلى مصر قبل أن تسقط بوجه الفتح العربي خلال الحكم الأموي في منتصف القرن السابع.

كذلك أضافت المنظمة الأممية خلال اجتماعها الذي انطلق الأحد الماضي في العاصمة البحرينية ويستمر حتى الرابع من تموز/يوليو، اثني عشر موقعاً مسيحياً في جنوب اليابان كان يتعرض المؤمنون فيها للاضطهاد.

ومن بين المواقع اليابانية كاتدرائية اورا الكاثوليكية في ناغازاكي المشيدة تكريماً لذكرى ستة وعشرين مسيحياً قتلوا قبل أكثر من أربعة قرون بسبب ايمانهم.

وأدرجت لجنة التراث في اليونسكو خلال اجتماعها برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، أيضاً مباني مشيدة على طراز آرت ديكو الهندسي في مدينة بومباي الهندية بين مطلع الثلاثينات ومطلع الخمسينات في آخر عهد الاستعمار البريطاني.

والموقع الرابع الذي ادرجته المنظمة الأممية السبت هو سلسلة أنسا للأديرة البوذية الجبلية في كوريا الجنوبية.

السعودية وعمان

وتأتي هذه الاختيارات الجديدة غداة ضم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واحة الأحساء في السعودية ومدينة قلهات التاريخية في سلطنة عمان، بين جملة مواقع مسجلة على قائمتها للتراث العالمي.

وقدمت السعودية الأحساء في ملفّ الترشيح على أنها “منظر ثقافي آخذ في التغير”.

وباتت السياحة في قلب الأولويات الاقتصادية في السعودية وعمان خصوصا وفي الدول الخليجية عموماً في ظل سعيها إلى تنويع أسواقها تمهيداً لما بعد الاقتصادات النفطية.

ويساهم قرار اليونسكو هذا في وضع الدولتين الخليجيتين على خارطة السياحة العالمية.

ومن بين المواقع المدرجة أيضاً على قائمة التراث أراضي ايسيفيستوس الواقعة بين البحر والجليد والتي تستخدمها قبائل الإينويت للصيد في الدنمارك،

وتنهي لجنة التراث في المنظمة الأحد عملية إدراج المواقع الجديدة على قائمة اليونسكو بعد أسبوع من الاجتماعات التي نظرت خلالها في حوالى ثلاثين ترشيحاً. وتدرس اللجنة أيضاً في اجتماعها السنوي هذا حالة صون المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فضلاً عن عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي.

منافع ومحاذير

ويؤدي إدراج موقع ما على القائمة إلى جذب انتباه المنظمات العلمية والثقافية للحفاظ عليه ودراسته، ولتقديم المساعدات المالية أيضاً.

ومن الفوائد كذلك أن الموقع يصبح أكثر جذباً للسياح ما إن يدرج على القائمة.

لكن ذلك يتطلب جهوداً للحفاظ على المواقع المعنية والتصدي للأضرار الناجمة عن التوسع الحضري والحفاظ على الأنظمة البيئية، تحت طائلة سحب الموقع من القائمة.

وكانت اللجنة أدرجت الخميس بحيرة توركانا في كينيا التي تعدّ أكبر بحيرة صحراوية في العالم، في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، إذ بات مهد الإنسانية هذا مهدداً من جراء سدّ كهربائي-مائي وأيضا مشاريع ريّ في إثيوبيا في أبرز روافدها.

وفي المقابل سحبت اللجنة الحاجز المرجاني في بيليز، وهو ثاني أكبر حاجز من هذا النوع في العالم بعد نظيره الأسترالي، من قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر.

وتجتمع لجنة التراث في اليونسكو كلّ عام وهي تتألف من “21 دولة طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي”. وتضم قائمة الدول المشاركة في اجتماع المنامة هذا العام اسرائيل. (أ ف ب)