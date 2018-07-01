“بي إن” تواصل انتشارها عالمياً و تجلب أكثر من 4 ملايين مشترك في فرنسا

باريس - “القدس العربي”- آدم جابر: تواصل شبكة “بي إن سبورت” القطرية انتشارها على الصعيد العالمي، كإحدى أبرز القنوات الرياضية في العالم، رغم محاربة بلدان عربية لها بوسائل مختلفة كالقرصنة و سحب رخص البث وشطبها من معظم الشاشات.

وأعلنت إدارة”’بي إن سبورت فرنسا” الجمعة، أن إجمالي المشتركين في باقتها التلفزيونية المدفوعة، تجاوز عتبة الــ 4 ملايين مشترك، مسجلة حوالي 500 ألف اشتراك جديد، في شهر يونيو/ حزيران الجاري، بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية حالياً في روسيا، وذلك بحكم امتلاكها لحقوق بث جميع مبارايات البطولة في فرنسا.

ويعكس هذا العدد الكبير من المشتركين نجاحاً كبيراً من شأنه أن يُمكن الشبكة من الاستقرار الدائم في السوق الفرنسية، ويوضح مدى مساهمتها في سوق التلفزيون المدفوع في فرنسا، وفق ما أكد يوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن الإعلامية” ومدير عام “بي إن سبورت فرنسا و أمريكا و آسيا والباسيفيك”، الذي أعرب عن سعادته وفخره بهذا النجاح.

وبتجاوزها لعتبة الــ 4 ملايين مشترك ، باتت “بي إن سبورت فرنسا” تزاحم شبكة “كانال بلوس العريقة ومتنوعة المحتوى، التي تمتلك حالياً نحو 5 ملايين مشترك.

ويعد الحفاظ على المشتركين بعد انتهاء المونديال، هو الرهان الحالي بالنسبة لـ”بي إن سبورت فرنسا “، التي ستُحرم من نقل مبارايات أكبر بطولتين أوروبيتين، دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد.