المعارضة السورية تستأنف المحادثات مع الروس بعد وساطة أردنية

عمان: قال متحدث باسم المعارضة إن المحادثات استؤنفت بين المعارضة السورية ومفاوضين روس بشأن اتفاق سلام في بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بجنوب غرب البلاد وذلك بعد وساطة أردنية.

وأضاف إبراهيم الجباوي المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل مفاوضي الجيش السوري الحر لرويترز إن فريقا يمثل الجيش السوري الحر يجري الآن محادثات مع ضباط روس في بلدة بصرى الشام.

وذكر مقاتلو معارضة أن محادثات فشلت السبت بعد اجتماع طلب خلاله ضباط روس من فريق المعارضة استسلاما كاملا. (رويترز)