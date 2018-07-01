الإمارات تعلن عن “وقف مؤقت” للعملية العسكرية في الحديدة غرب اليمن

ابوظبي: أعلنت الامارات الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن، الاحد، انها ستقوم “بوقف مؤقت” للعملية العسكرية في الحديدة من أجل إفساح المجال امام جهود مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة “دون شروط”.

ورحب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الانجليزية، بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للامم المتحدة مارتن غريفيث من أجل انسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة الحديدة والميناء، مؤكداً “أوقفنا حملتنا مؤقتاً لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل”.(أ ف ب)