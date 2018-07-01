44 قتيلا في حادث سقوط حافلة مكتظة بالركاب في وادشمال الهند

دهرادون: لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم الأحد في ولاية اوتاراخاند بجبال الهيمالايا شمال الهند، في حادث تعرضه له حافلة سقطت في واد.

وتوجهت فرق اغاثة الى مكان وقوع الحادث في منطقة بوري غاروال شمال شرق نيودلهي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ديبيش شاندرا كالا المسؤول المحلي عن إدارة الكوارث، إن “أربعة وأربعين شخصا لقوا مصرعهم في الحادث. وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل بجروح”، مؤكدا أن “أعمال الاغاثة مستمرة”.

واضاف أن “السائق فقد السيطرة على الحافلة التي انحرفت عن الطريق ووقعت في واد عميق. وبسبب قوة الصدمة انشطرت الحافلة إلى قسمين، وهي تقبع في الوقت الراهن في نهر صغير في أسفل الوادي”.

وحتى الآن، لا تعرف السلطات أسباب الحادث.

وتعد الطرقات في الهند من الأخطر في العالم، والحوادث القاتلة كثيرة في الشطر الواقع في جبال هيمالايا.

ويقضي أكثر من 150 ألف شخص نحبهم في حوادث سير في الهند سنويا. وتبرر حالة الطرق وتقادم السيارات والقيادة الخطر، هذه الأرقام. (أ ف ب)