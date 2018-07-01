علي جمعة: “30 يونيو” من أيام الله مثل فتح مكة ومولد الرسول!ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

شبه مفتي الديار المصرية السابق، علي جمعة، ما سميت بـ “ثورة 30 يونيو”، والتي كانت مظاهرات شعبية بدت مرتبة في 2013، ثلاثة أيام قبل الانقلاب العسكري، الذي قام به وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ، الذي أطاح بحكم محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، بأنها من أيام الله، التي يجب على المصريين الصلاة شكرا لله عليها.

وقال جمعة، خلال حواره ببرنامج “والله أعلم” على فضائية “سي بي سي”، مساء أمس، إن “ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة، ومثل يوم مولد النبي!”.

واعتبر “أن الله أزاح بها الغمة عن الأمة، وأزال دولة الفاسقين الفاسدين المجرمين”.