توفيق عكاشة للمصريين: “لولا دول الخليج لأكلتم الطين.. واحنا عايشين على الشحاتة”!ـ (فيديو)

“القدس العربي”: وجه الإعلامي المصري وعضو مجلس النواب المفصول توفيق عكاشة إهانة كبيرة لمصر والشعب المصري، زاعما بأن لولا دول الخليج (السعودية والإمارات)، لكان المواطن المصري يأكل الطين، حسب تعبيره.

وقال عكاشة، خلال ظهوره عبر قناتي “الحياة” و”العاصمة” بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن “المنح الخليجية أنقذت المواطن المصري من أكل الطين”، مضيفا أن المصريين لم يسعوا إلى العمل، وفضلوا أن يكون متسولين.

ويشار إلى أنه رغم تنكيل النظام الحاكم في مصر بتوفيق عكاشة بإسقاط عضويته في البرلمان، على خلفية استضافته السفير الإسرائيلي بمنزله، وإغلاق قناته “الفراعين” ومنعه من الظهور الإعلامي، وإصدار حكم قضائي بحبسه؛ عاد عكاشة مجددا للظهور الإعلامي ممجدا سياسات النظام.

وأثارت عودة الإعلامي المثير للجدل عبر فضائيتي “الحياة” و”العاصمة”، التي تديرهما المخابرات المصرية ‏14 حزيران/ يونيو‏ الجاري؛ التساؤلات حول أهداف النظام من عودة عكاشة الذي طالما خاطب المصريين بلغة رجل الشارع وكان له دور بإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي، وتهيئة الشارع للانقلاب العسكري.

ويعد عكاشة أحد أبرز الأذرع الإعلامية لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولعب دورا لافتا في التحريض على جماعة الإخوان المسلمون والانقلاب على محمد مرسي المنتمي للجماعة.