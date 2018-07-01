مظاهرة بسبب نقص مياه الشرب تتحول إلى أعمال عنف في إيران

طهران: ذكرت تقارير إعلامية إيرانية الاحد، أن مظاهرة ضد نقص المياه في جنوب غرب إيران، تحولت إلى أعمال عنف، حيث تدخلت الشرطة واشتبكت مع متظاهرين.

ومناطق بإقليم خوزستان بدون مياه منذ أيام، في درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية، مما أثار احتجاجات في مدينة خرمشهر الساحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو لهواتف خلوية رجال شرطة، يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، مساء السبت. وكان بعض المشاركين يهتفون أيضاً بشعارات مناهضة للحكومة، طبقاً لمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المتظاهرين تسببوا في أضرار للمباني وأشعلوا حرائق صغيرة.

وقال وزير الداخلية الايراني، عبد الرضا رحماني فضلي إن الحكومة ليست لديها أي مشكلة مع تنظيم المواطنين احتجاجات، لكن الشرطة تضطر لأن تتخذ إجراءات، إذا خرجت المظاهرات عن “نطاق السيطرة”.

وأضاف أن الشرطة أطلقت نيران أسلحتها، بينما كانت تحاول تفريق الحشد وأن شخصاً واحداً أصيب.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية “اسنا” عن الحاكم الاقليمي إن المشكلة مع إمدادات المياه، ظهرت بسبب انفجار أنبوب، سيتم إصلاحه في الايام القليلة المقبلة.

وقال غلام رضا شريعتي “إننا نعتذر..سنقوم بحل المشكلة وتبديد تلك المخاوف الشرعية للمواطنين”. (د ب أ)