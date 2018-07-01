داعية سعودية يقوم بالدعاية للشاي بعد القهوة ويفجر موجة تعليقات ـ (تغريدات)
Jul 01, 2018
“القدس العربي”:
بعد الدعاية للقهوة وسلع منتجات أخرى عبر حسابه على “تويتر”، أشعل الداعية السعودي محمد العريفي، جدلاً جديداً بآخر “إعلاناته المدفوعة”، حيث روج لماركة شاي مما اثار تعليقات غاضبة وساخرة مرة أخرى، واتهامات له بالتربح عبر استغلال صفته الدينية والتحول إلى “تاجر دين وإعلانات”، وذهب بعضهم الى وصفه بـ”الشيخ القهوجي”!.
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) 30 June 2018
يعني هل المشيخة اصبحت مهنة….
يعني شو بتشتغل والله شيخ….
— hani el-seelawe (@HaniSeelawe) 30 June 2018
اخرتها علانات ! وينك عن قضايا الامه الله يثيبك
— ملذوع (@sha3rcoom) 30 June 2018
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) 21 May 2018
(داعية سعودية)؟!! أعتقد أن اللفظ الصحيح داعية سعودي،،،فلا هو بالمؤنث،،ولا هو نسبة إلى بلد،،ولفظة داعية ليست للتأنيث هنا فهي ياء أصلية وهي صفة المفرد من الدعاة