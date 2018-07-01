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داعية سعودية يقوم بالدعاية للشاي بعد القهوة ويفجر موجة تعليقات ـ (تغريدات)

Jul 01, 2018

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محمد العريفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

“القدس العربي”:

 بعد الدعاية للقهوة وسلع منتجات أخرى عبر حسابه على “تويتر”، أشعل الداعية السعودي محمد العريفي، جدلاً جديداً بآخر “إعلاناته المدفوعة”، حيث روج لماركة شاي مما اثار تعليقات غاضبة وساخرة مرة أخرى، واتهامات له بالتربح عبر استغلال صفته الدينية والتحول إلى “تاجر دين وإعلانات”، وذهب بعضهم الى وصفه بـ”الشيخ القهوجي”!.

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1 COMMENT

  1. (داعية سعودية)؟!! أعتقد أن اللفظ الصحيح داعية سعودي،،،فلا هو بالمؤنث،،ولا هو نسبة إلى بلد،،ولفظة داعية ليست للتأنيث هنا فهي ياء أصلية وهي صفة المفرد من الدعاة

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