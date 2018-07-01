داعية سعودية يقوم بالدعاية للشاي بعد القهوة ويفجر موجة تعليقات ـ (تغريدات)

“القدس العربي”:

بعد الدعاية للقهوة وسلع منتجات أخرى عبر حسابه على “تويتر”، أشعل الداعية السعودي محمد العريفي، جدلاً جديداً بآخر “إعلاناته المدفوعة”، حيث روج لماركة شاي مما اثار تعليقات غاضبة وساخرة مرة أخرى، واتهامات له بالتربح عبر استغلال صفته الدينية والتحول إلى “تاجر دين وإعلانات”، وذهب بعضهم الى وصفه بـ”الشيخ القهوجي”!.

يعني هل المشيخة اصبحت مهنة….

يعني شو بتشتغل والله شيخ…. — hani el-seelawe (@HaniSeelawe) 30 June 2018