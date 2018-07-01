زعيم كوريا الشمالية يطلب مساعدة الصين لإنهاء العقوبات المفروضة على بلاده

لندن – “القدس العربي”: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ببذل اقصى الجهود للمساعدة برفع العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية، بعدما طلب زعيمها وساطة الصين لإنهاء العقوبات.

ووفقاً لصحيفة “يوميوري” اليابانية، فإن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طلب خلال اجتماعٍ عُـقدَ في بكين الشهر الماضي، مساعدة الرئيسِ الصيني شي جين بينغ، للعمل من أجلِ وضعِ نهايةٍ سريعة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ .

وتعتمد واشنطن على بكين بشكل كبير لتنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة على بيونغ يانغ، وكانت الصين قد اقترحت مؤخراً تخفيف مجلس الأمن بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.