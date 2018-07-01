فنانة سعودية “تصنع الحدث” في حي شعبي والشرطة تتدخل ـ (فديو)

“القدس العربي”: تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمهر جمع غفير من الشباب السعودي، حول مواطنتهم الفنانة نيرمين محسن في حي النظيم أحد الأحياء الشعبية في العاصمة الرياض.

وأدى تواجد محسن خلال افتتاج أحد المتاجر بفوضى عارمة، الأمر الذي استدعى تواجدا أمنياً كثيفاً.

وتوجه جمهور الممثلة الشابة إليها من أجل التقاط الصور التذكارية والقاء التحية، ما أثار جدلاً عبر “تويتر” بإطلاق وسم “سعوديين في حضن نيرمين محسن”، وانقسمت التعليقات والتغريدات بين مستنكر ومؤيد.