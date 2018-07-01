عريقات يطالب حماس بالتنحي ويعلن عن مشروع فلسطيني لحل أزمة غزة

لندن – “القدس العربي”: كشف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن مشروع فلسطيني يتضمن حلولاً جذرية لإنهاء الأوضاع المتردية في غزة.

وأكد عريقات في تصريحات لإذاعة فلسطينية، إن اللجنة الوزراية لمتابعة قضايا غزة بصدد الإعلان عن مشروع يهدف لحل الأزمة الإقتصادية والسياسية في القطاع.

وطالب عريقات حركة حركة حماس، بتمكين حكومة الوفاق الوطني، والتنحي جانباً بالذهاب إلى انتخابات فلسطينية عامة، لإنهاء الوضع المتردي في قطاع غزة،.

قائلاً أن “المطلوب للمصالحة تمكين حكومة الوفاق، والعودة لإرادة الشعب (الانتخابات) بصناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص”.

وأكد عريقات خلال حديثه، أن الولايات المتحدة تحاول تمرير صفقة القرن من خلال غزة الا انها تواجه رفضاً من الأردن ومصر وقطر.