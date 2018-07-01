عريقات يطالب حماس بالتنحي ويعلن عن مشروع فلسطيني لحل أزمة غزة
Jul 01, 2018
لندن – “القدس العربي”: كشف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن مشروع فلسطيني يتضمن حلولاً جذرية لإنهاء الأوضاع المتردية في غزة.
وأكد عريقات في تصريحات لإذاعة فلسطينية، إن اللجنة الوزراية لمتابعة قضايا غزة بصدد الإعلان عن مشروع يهدف لحل الأزمة الإقتصادية والسياسية في القطاع.
وطالب عريقات حركة حركة حماس، بتمكين حكومة الوفاق الوطني، والتنحي جانباً بالذهاب إلى انتخابات فلسطينية عامة، لإنهاء الوضع المتردي في قطاع غزة،.
قائلاً أن “المطلوب للمصالحة تمكين حكومة الوفاق، والعودة لإرادة الشعب (الانتخابات) بصناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص”.
وأكد عريقات خلال حديثه، أن الولايات المتحدة تحاول تمرير صفقة القرن من خلال غزة الا انها تواجه رفضاً من الأردن ومصر وقطر.
من الذي يستخدم الرصاص من أجل اختراق صناديق الانتخابات؟.
من الذي أوصل الأمور إلى الأزمة والانقسام الوطني الفلسطيني؟.
وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟!.
اطلب يا عريقات من رئيس سلطتك ان يتنحى لانه غير شرعي اولا، بعد زيارتي للأرض المحتلة وبالتحديد رام الله مؤخرا دهشت من يافطات وبالخط العريض في كل مكان للسيد رئيس السلطه مكتوب عليها مع صورته( بايييييعناك) من الي بايعه؟ لا انا ولا اقرابائي ولا جيراني ولا ولا بايعك ولا بطيخ.
الدكتور عريقات المحترم أرجو منك ورئيس سلطتك ان تتنحوا أنتم اولا واخرا لأنني كلما سالت عن راي الناس بالسلطه بالاراضي المحتلة كلهم وعن بكره ابيهم لا يريدونكم. دخلت محل حلويات للكنافه في نابلس ووجدت صوره عباس مع صاحب المحل تملئ الواجهه فقلت للذي وراء الكاونتر على اننا لن نتناول الكنافه في محله بسبب تلك الصورة المنافقه.
والله موقف مخزي جدا امام الصهاينة . خلاف على المناصب والبلاد تضيع