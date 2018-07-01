إيران: كل من يزيد من صادراته النفطية سيدفع الثمن لاحقا

لندن- “القدس العربي”: قال اسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني إن أي طرف يحاول رفع صادراته النفطية لانتزاع حصة إيران بسوق النفط إنما يرتكب خيانة عظمى بحق طهران وسيدفع ثمنها لاحقا”.

وبيّن جهانغيري في تصريحات صحافية، أن أمريكا تستهدف ثلاثة نقاط رئيسية وتعتزم خفض مبيعات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معتمدة الضغط على الرياض لرفع صادراتها.

وأكد أن إيران ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام من أجل المساعدة في التغلب على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن النفط الخام الإیراني سيعرض في بورصة الطاقة ليتمكن القطاع الخاص من شرائه وتصديره.