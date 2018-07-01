استقبال حافل لنجوم بنما عقب أول مشاركة في المونديال

بنما: حظي لاعبو المنتخب البنمي، الأحد، باستقبال تاريخي فور وصولهم للبلاد عقب الخروج من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في أول مشاركة لهم بالعرس العالمي.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تواجد العشرات من الجماهير وعائلات اللاعبين في مطار توكومين الدولي لاستقبال بعثة الفريق الكروي رغم الخروج المبكر من المونديال بدون رصيد من النقاط.

واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة طافت بهم الشوارع الرئيسية للعاصمة، وانتهى بهم المطاف في منتزه أوراكا على الطريق الساحلي الرئيسي في البلاد.

وودّعت بنما المونديال من المجموعة السابعة بدون رصيد من النقاط بعد تلقيها ثلاث هزائم من بلجيكا بثلاثية نظيفة، ثم إنجلترا بهدف لستة أهداف، وأخيرًا تونس بهدف لهدفين. (الأناضول)