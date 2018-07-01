كيف علقت إسرائيل على وضع علمها أسفل حذاء ضابط إيراني

“القدس العربي”: ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها صورة لضابط فى كلية عسكرية إيرانية، يرتدي حذاء مرسوم عليه علم إسرائيل من الأسفل.

الصورة أُلتقطت أثناء حفل تخرج مجموعة من ضباط جامعة الإمام الحسین، التابعة لحرس الثورة الاسلامیة يوم السبت، برعاية القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمى علي الخامنئي، بحسب ما ذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء “ارنا”.

وعلّق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، على الأمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلاً: “مصدر الإلهام واضح”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “من أين تعلم النظام الإيراني الفاشي وأفراد الميليشيات الإرهابية الموالية له مثل حزب الله كل شيء؟ من ألمانيا النازية”.

This photo was taken yesterday at a graduation ceremnoy held at Iran's "Revolutioary Guard" academy. The source of inspiration is clear. pic.twitter.com/5GrQnb8NKv — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 1, 2018