البغدادي محاط بالراقصات … عراقيون يخترقون مجلة “النبأ” – (صورة)

لندن – “القدس العربي”: تمكنت مجموعة “هاكر” عراقية تطلق على نفسها اسم “داعشغرام” من اختراق مجلة “النبأ” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، للسخرية من زعيم الأخير، حيث وضعت صورة لأبو بكر البغدادي محاط بعدد من الراقصات احتفالاً بتأهل فريق “داعش” لبطولة كأس العالم التي تنظم حالياً في روسيا، وفق ما كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة: “صدرت آخر طبعة من مجلة تنشر لتجنيد مسلمين متطرفين حول العالم لتنفيذ هجمات، في وقت متأخر من يوم الخميس، لكنها كانت تحمل رسالة مختلفة جداً”.

المجموعة “قامت بتجميع شعارات لمواقع إباحية وصور ساخنة ووضعتها على غلاف مجلة النبأ”، طبقاً للمصدر.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء المجموعة قولهم: “قمنا باختطاف مجموعاتتليغرام لداعش ، وهدفنا هو مجلة النبأ”.

وأضافوا “أخترقنا 120 مجموعة لداعش ، كل منها يحتوي على حوالي 150 عضواً”.

وزادوا: “لقد استخدمنا عشرات الحسابات الخاصة بنا لمهاجمتهم. تم نشر محتواها المزيف ما لا يقل عن 500 مرة وتمت مشاركة كل مشاركة عدة مرات من قبل داعمي التنظيم. حصل الأعضاء الذين كانوا يتوقعون نشر المجلة الأسبوعية النبأ على نسخ مزيفة”.

وأوضحوا أن “عمليتنا مستمرة لكننا حققنا بالفعل هدفنا في إرباك وتخويف أعضاء داعش وجعلهم يشككون في بعضهم البعض على الإنترنت حيث اعتقدوا أنهم لا يمكن المساس بهم”.

“وبينوا أنه “عندما تم إجراء المشاركات الأولى. شارك العديد من المستخدمين الموثوق بهم الصحيفة المزيفة على أنها حقيقية. البعض شعروا بالسوء عندما أدركوا أنهم خُدعوا. في الوقت الحالي ، يقاتل العديد من الأعضاء الذين كانوا يثقون في بعضهم البعض في مجموعاتهم ويلوم بعضهم البعض”.

وواصلوا: “بمجرد أن أدركوا أنهم تعرضوا للهجوم ، خاف أعضاء ، اعتقد العديد ممن نقروا على روابطنا أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مصابة بفيروس″.