وضعهم في قدور ماء مغلي وهم أحياء … قيادي ليبي يعدم ثلاثة من عائلة واحدة

لندن – “القدس العربي”: قالت صحف ليبية محلية إن محمد الشتيوي الشهير بـ”الكبة”، اختطف قبل أيام ثلاثة أشقاء من عائلة بولغيث من عند الإشارة الضوئية في صبراتة ونقلهم الى منزله حيث عذبهم ونكل بهم قبل أن يقتلهم بطريقة وحشية بشعة إذ وضعهم في ماء مغلي فيما يعرف بـ”القدور” وطبخهم على النار وهم أحياء حتى الموت.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو و صور للضحايا، الذين عثر على جثثهم في منطقة الزعفرانة غرب العجيلات.

والكبة قيادي بارز بما يعرف بـ “لواء العروبة المقاتل” التابع لجيش القبائل الموالي للنظام السابق، وهو مطلوب للنائب العام في عدة قضايا جنائية.