هل طويت صفحة الخلافات داخل عائلة لوبان؟ 

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جابر:

برغم الخلافات السياسية العميقة التي أدت إلى شبه قطيعة، إلا أن عائلة جان ماري لوبن، الزعيم التاريخي لليمين المتطرف، التقت حوله جميعها بمناسبة الاحتفالية الضخمة التي أقامه هذا الأخير، السبت، بمناسبة بعيد ميلاده الـ ـ90.

فقد قام جان ماري لوبان أولا بجمع بناته الثلاث، ماري كارولين(البكر) و مارين (المتوسطة) و يان (الأصغر)، في منزله الواقع بمنطقة’’ ري مالميزون’’ الراقية بالضاحية الباريسية. وأتى ’’لم الشمل’’ هذا بعد قطيعة استمرت لنحو عشرين 20 عاماً، مع ماري كارولين التي كان يرفض حتى النطق إسمها، وذلك بسبب زواجها من فيليب أوليفييه المستشار الحالي لمارين لوبان و الذي يعدُّ صديقاً مقرباً لبرونو ميجريت، الذي أشعل رحيله ، عام 1998، عن حزب ’’الجبهة الوطنية’’ واحدة من أخطر الأزمات السياسية التي عانى منها هذا الحزب، الذي أسسه جان ماري لوبان عام 1972 وبقي رئيساً له حتى 2011 ليسلم الشعلة إلى ابنته مارين لوبان، التي تواجه هي الأخرى غضبه وتهديداته منذ نحو ثلاث سنوات، إذ لم يغفر لها رغبتها في استبعاده بسبب تصريحاته المتكررة ’’المعادية للسامية’’، ومما زاد الطين بلة بشأن الخلاف بينهما تغيير مارين لوبان مؤخراً لتسمية الحزب من ’’الجبهة الوطنية’’ إلى ’’التجمع الوطني’’.

و نشرت مجلة’’ باري-ماتش’’ صورة جمعت جان ماري ببناته الثلاث في منزله الخاص قبل التوجه إلى ’’Montretout ’’ وهو منزل العائلة الفخم الواقع في ضاحية ’’سان كلو’’ الباريسية الراقية ، حيث أقيمت احتفالية عيد ميلاده الــ90 التي دعي إليها نحو 400 شخص، في مقدمتهم أفراد عائلته، بمن فيهم طبعاً حفيدته ماريون ماريشال، النائبة البرلمانية السابقة، التي اعتزلت الحياة السياسية مؤخرا وتخلت عن إسم لوبان.

كما أكد مجلة’’ باري-ماتش’’ أن اللقاء بين لوبان الوالد وبناته الثلاث كان حميمياً جدا، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن البنات الثلاث على تواصل مستمر، إلا أنّهنّ لن يجتمعن معاً في لقاء عائلي مع والدهما منذ مدة طويلة جداً. ’’باري-ماتش’’ اعتبرت أن دخول جان ماري لوبان قبل أيام المستشفى جعله يحنّ أكثر إلى بناته، حيث نقلت عنه المجلة قوله إن ’’ زيارتهن أسعدته كثيرا’’. وقبل ذلك اعرب أيضا عن ’’سعادته’’ بزيارة مارين لوبان له بمناسبة عيد الأب.