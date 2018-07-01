طفل بلجيكي يحصل على “البكالوريا ” في الثامنة من عمره

بروكسل-”القدس العربي”-آدم جابر :

يبلغ من العمر 8 أعوام، ولكنه حصل على شهادةالثانوية العامة”البكالوريا” ،ويستعد لولوج كلية الهندسة. إنه الطفل البلجيكي لوران، الذي يقول عن نفسه: ” كنت أشعر بالملل في القسم، لأن زملائي يأخذون وقتا طويلا للإجابة على الأسئلة.. وفِي الأخير أجيب أنا مكانهم”، وقد دفعه ذلك إلى متابعة الحصص بشكل منفرد، ثم خوض امتحانات البكالوريا التي حضر لها في غضون سنة ونصف، حسب ما أكدت إذاعة-تلفزيون بلجيكا (RTBF).

وتشير التقديرات في بلجيكا إلى أن 2.5 ٪ من السكان لديهم إمكانات عالية، مع معدل ذكاء قدره 130. لكن لوران ، لديه معدل ذكاء قدره 145؛ وهو ما أدركه والداه في وقت مبكّر . إذ يقول والده : إن “لوران كان يجد صعوبات في اللعب مع الأطفال الآخرين، بحيث كان يتفرج على ما يفعلونه، ثم يقوم بِه بطريقة مختلفة.كما أنه لم يكن يعرف ما يفعله بالألعاب”.

هوايات لوران بعيدة كل البعد عن هوايات زملائه، حيث يؤكد هذا الأخير أن “هوياته المفضلة هي مادة الرياضيات، لأنها واسعة جدا… فهناك الإحصاء والهندسة والجبر … هناك عدة اتجاهات”.

وحصل لوران،على شهادة “الباكالوريا” قبل 10 سنوات من الآخرين.وهو يستمتع حاليا بعطلة لمدة شهرين، قبل الالتحاق بالجامعة، حيث يريد أن يتخصص في المعلوماتية .