12 قتيلا و20 مصابا بتفجير انتحاري شرقي أفغانستان

جلال أباد: ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع الأحد، في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، إلى 12 قتيلا، و20 مصابا على الأقل.

ونقلت قناة “طلوع نيوز″ المحلية عن عطاء الله جوغياني، المتحدث باسم حاكم الولاية تأكيده حصيلة الضحايا، لافتًا أن التفجير “انتحاري”.

ولم يقدم جوغياني، المزيد من التفاصيل حول الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير غير رسمية، أن التفجير وقع قرب مقر حاكم الولاية، وفق طلوع نيوز.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن 4 قتلوا وأصيب 10 في التفجير قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

من جهتها، نقلت وكالة “أسوشييتد برس″ عن الجنرال غلام ستانيكزاي، قائد شرطة ننغرهار أن الهجوم استهدف جماعة من طائفتي السيخ والهندوس، كانوا متجهين إلى مجمع الحاكم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة (13:42 ت.غ). (الأناضول)