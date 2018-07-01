شاب صومالي يتزوج ابنة عمه وابنة خالته في ليلة واحدة! ـ (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أثار زواج شاب صومالي من بنت عمه، وبنت خالته، في ليلة واحدة، في الصومال جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب “سحردي إبراهيم عوض” أنه تعرف على زوجتيه كل واحدة على حدة، وعاش معهما قصتي حب لمدة ثمانية أشهر، وعند اقتراب موعد الزواج قرر أن يجري تعارفًا بينهما ويخبرهما بنيته.

وقال سحردي انه يشعر بأنه حقق حلم حياته الذي كان يراوده منذ صغره، حسب تعبيره، وهو الزواج من امرأتين في ليلة واحدة.

وفي جلسة حوار مشتركة وافقت الفتاتان على اقتراح “سحردي”، وتم الاتفاق على موعد الزواج.

وقالت إحداهن إن سبب موافقتها على الزواج في وقت واحد هو “كي لا تشعر إحدانا بالغيرة من الأخرى”. بحسب هيئة الإذاعة البريطانية .