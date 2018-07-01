نجم إيطالي كبير يقترب من مرافقة بوفون في باريس

لندن-”القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية، عن اقتراب مدافع إيطاليا الأول من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، ليلم شمله بزميل الأمس جيانلويجي بوفون، الذي يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على عقد ارتباطه بالعملاق الباريسي، بعد انتهاء عقده مع السيدة العجوز بشكل رسمي أمس السبت.

وتؤكد كل الصحف ووسائل الإعلام التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن أسطورة حراسة مرمى أسياد الدفاع، وافق بالفعل على خوض تحدٍ جديدٍ مع أصحاب “حديقة الأمراء”، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة، وذلك سيتم في غضون أيام وربما ساعات قليلة، بمجرد انتهاء فترة التقارير المالية لقانون اللعب المالي النظيف.

والآن، تقول صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن حاكم “حديقة الأمراء” السيد ناصر الخليفي، لديه رغبة في اقتناء المدافع الإيطالي المُخضرم ليوناردو بونوتشي، ليُعزز قوة الخط الخلفي جنبًا إلى جنب مع الثنائي البرازيلي تياغو سيلفا وماركينيوس، وأيضًا ليُنعش آمال الفريق في تحقيق الحلم الكبير، بالقبض على كأس دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نادي ميلان، بإبعاده من المشاركة في بطولات اليويفا لمدة موسمين، لخرق قانون اللعب المالي النظيف، أصبح بقاء بونوتشي في “سان سيرو”، أشبه بالمستحيل، لأسباب عدة، منها عدم موافقة اللاعب على تقليل راتبه أو الاكتفاء باللعب على المستوى المحلي عامين، وأيضًا لحاجة النادي لبيع مجموعة من لاعبيه، تنفيذًا لخطة الإصلاح التي فرضها اليويفا، للتأكد من عدم خرق القانون المالي في المستقبل.

في الوقت ذاته، ادعى نفس المصدر، أن الإدارة الباريسية ستُكلف الحارس المُنتظر جيجي بوفون، بالتفاوض مع زميله السابق في يوفنتوس، لإقناعه بارتداء قميص باريس سان جيرمان الموسم القادم، لينضم لفريق الأحلام الذي يُخطط له الخليفي منذ عام 2011 لمعانقة الكأس ذات الأذنين.