مدير يوزع مليوني يورو على 600 موظف في شركته !

لندن – ” القدس العربي ” : قرر فرانسوا غودرون تقديم هدية لنحو 600 موظف يعملون داخل فرنسا وخارجها، وهي عبارة عن أسهم مجانية بقيمة ثلاثة آلاف يورو لكل واحد منهم، أي ما يقارب مليوني يورو، بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس شركته “إس أي” المتخصصة في تكنولوجيا مراقبة جودة الهواء وانبعاثات الغاز.

وتقع الشركة في مدينة “بواسي” في ضواحي باريس الغربية، وتنشط في 70 بلدا، ولها فروع في دول مثل أميركا وبريطانيا والصين والهند.

وخلال حفل أقيم في ناد خاص عند ساحة الكونكورد في باريس، أعلن غوردون الخبر السار لنحو ستمئة من موظفي هذه الشركة التي تعد الأولى أوروبيا والثانية عالميا في مجال تخصصها.

وقال إن كل الموظفين سينالون المكافأة بالتساوي بصرف النظر عن درجاتهم أو أقدميتهم في العمل، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمكافآت وما يستتبع ذلك من مصاريف تصل إلى ثلاثة ملايين يورو.

وبالنسبة إلى هذا المستثمر الفرنسي، فإن الغاية من توزيع المكافآت على الموظفين هي تقوية الشعور لديهم بالانتماء للمؤسسة.

والجدير بالذكر إن شركته تصنع سنويا ثلاثة آلاف جهاز متطور تستخدم في مواقع مثل المحطات الحرارية والمصانع الكيميائية، وستقوم الشركة قريبا بتركيب أجهزة في قطر التي ستحتضن مونديال 2022 لكرة القدم.