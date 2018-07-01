فرار رضوان فايد من سجن فرنسي باستخدام مروحية بمساعدة مجموعة مسلّحة

ريو -فرنسا: فرّ السجين البالغ من العمر 46 عاما من سجنه في فرنسا بالتواطؤ مع مجموعة مسلّحة وباستخدام طائرة مروحية صباح الأحد، في عملية هي الأولى من نوعها في نواحي باريس، بحسب ما أعلنت السلطات.

ونفّذت هذه العملية قرابة الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي، ولم تستغرق سوى “بضع دقائق” ولم تسفر عن أي إصابات، وفقا لسلطات السجون.

وشارك في العملية رجال “مدجّجون بالسلاح” ساعدوه على الفرار من السجن المركزي في ريو في منطقة باريس، إلى منطقة ما زالت مجهولة.

وقال مصدر قريب من التحقق إن فايد هرب “على متن مروحية، بمساعدة ثلاثة شركاء”.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن قائد المروحية أخذ رهينة لتنفيذ العملية، ثم أطلق سراحه من بعدها وهو في حالة صدمة.

وقالت وزارة الداخلية إن كلّ الإمكانات مستنفرة للبحث عنه وتوقيفه مجددا.

وهي المرة الثانية التي يهرب فيها هذا السجين، بعد فرار أول قبل خمس سنوات، وهو يمضي عقوبة السجن 25 عاما لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلّح أسفرت عن مقتل شرطية، في العام 2010.

ويُطلق على رضوان فايد لقب “الكاتب”، فهو وضع كتابا عن سيرته الذاتية في العام 2010.

وقال عنه أحد مشرفي السجن لوكالة فرانس برس “إنه شخص مهذّب جدا، لكن يبدو أنه كان يخفي وراء هذه الطباع الحسنة فكرة الهرب التي لم تفارقه”.(أ ف ب).

فيديو عن هروب رضوان فايد الأول قبل سنوات.