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البعض يلقي القرابين… وآخرون يلتقطونها

Jul 01, 2018
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أفراد قبيلة تنغرإلى جانب السياح يتسلقون قمة بركان برومو، لرمي القرابين في حفرة البركان في بروبولينغو
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يستعد البعض لالتقاط قرابين تقذف بها حشود قبائل تنغر في حفرة بركان برومو في بروبولينغو، (مقاطعة جاوة الشرقية في أندونيسيا) ، كجزء من مهرجان يادنيا كاسادا الذي يقع في الرابع عشر من شهر كاسادا على أساس التقويم القمري الهندوسي
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