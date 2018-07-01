البعض يلقي القرابين… وآخرون يلتقطونها Jul 01, 2018 أفراد قبيلة تنغرإلى جانب السياح يتسلقون قمة بركان برومو، لرمي القرابين في حفرة البركان في بروبولينغو يستعد البعض لالتقاط قرابين تقذف بها حشود قبائل تنغر في حفرة بركان برومو في بروبولينغو، (مقاطعة جاوة الشرقية في أندونيسيا) ، كجزء من مهرجان يادنيا كاسادا الذي يقع في الرابع عشر من شهر كاسادا على أساس التقويم القمري الهندوسي Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-منوعاتي-وسائطي-صور