مبابي يتسبب في هجوم الذراع المدريدي على زيدان!

لندن-”القدس العربي”:

شنت الصحف المدريدية هجومًا على مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مواطنه الشاب كيليان مبابي، في قمة الدور ثمن النهائي لكأس العالم، التي جمعت الديوك براقصي التانغو الأرجنتيني، وانتهت بفوز ممثل أوروبا بنتيجة 4-3.

صحيفة “الماركا”، المعروف عنها أنها الذراع الإعلامي الأقوى والأبرز للنادي الملكي، لم تنكر حجم الإنجاز الذي تحقق على يد زيزو منذ توليه الدفة الفنية خلفًا للإسباني رافا بينيتيز منذ بداية عام 2016، وحتى موعد إعلان استقالته، في أعقاب الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، لكنها أبرزت المشاكل التي خلّفها للفريق في المستقبل.

ووجهت الصحيفة أصابع الاتهام نحو زيدان، لتقصيره الشديد في عمل “إعادة هيكلة” للميرينغي، بإصراره على اللعب بنفس المجموعة لمدة عامين ونصف، دون أن يُفكر في المستقبل، حتى بعد رحيل ألفارو موراتا، خاميس رودريغيز، دانيلو وبيبي، رفض تعويضهم بأسماء على نفس المستوى.

وذكرت “الماركا”، جماهير الريال بما فعله زيدان مع الحارس كيلور نافاس، بالوقوف معه حتى اللحظة الأخيرة، رغم أنه كان يملك فرصة ذهبية لخطف دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد في صيف 2016، هذا بجانب كارثة رفض ضم كيليان مبابي بعد توهجه مع فريقه السابق موناكو، عندما قاده للدور نصف النهائي لدوري الأبطال الموسم قبل الماضي.

وبعد سرد طويل لمواقف زيدان طوال فترة وجوده في سدّة حكم “سانتياغو بيرنابيو”، اعتبرته المسؤول الأول عن فشل مشروع التجديد الذي يرسمه بيريز منذ صيف 2016، وضربت المثل بالموهوب الفرنسي بعد عروضه الراقية في كأس العالم، التي أثبتت أن زيدان حرم ريال مدريد من صفقة لا تعوض للمستقبل بعد رحيل أو اعتزال الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو.