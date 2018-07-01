بركلات الجزاء .. روسيا تُطيح بالمنتخب الإسباني من كأس العالم -(صور وفيديو)

لندن-”القدس العربي”:

استكمل المنتخب الروسي سلسلة المفاجآت المدوية في نهائيات كأس العالم، بإقصاء نظيره الإسباني من دور الـ16، بمساعدة ركلات الجزاء الترجيجية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لموقعة ملعب “اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي”، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليضرب موعدًا مع الفائز في من كرواتيا والدنمارك في الدور ربع النهائي.

ترجم المنتخب الإسباني تفوقه في أول 10 دقائق 10 دقائق، لهدف الأسبقية، الذي جاء عن طريق ركلة حرة غير مباشرة، بعثها المدريدي ماركو أسينسيو على القائم البعيد، ليُحّولها المدافع سيرجيي إجناشفيتش بالخطأ في مرماه، بدلاً من إبعاد الكرة قبل أن يصل إليها القائد سيرخيو راموس، الذي أطلق العنان لنفسه، وكأنه صاحب الهدف.

هدأ إيقاع المباراة تمامًا بعد الهدف، وتجلى ذلك في انحصار الكرة بشكل مبالغ فيه في وسط الملعب، دون تهديد حقيقي على كلا المرميين، وظل الوضع كما هو عليه، إلى أن تمكن أصحاب الأرض من تهديد مرمى الحارس دافيد دي خيا، عن طريق هجمة منظمة، انتهت بتمريرة في الرواق الأيسر لألكسندر دولوفين، هيأها لنفسه، ثم أطلق تصويبة مقوسة، مرت بمحاذاة القائم الأيسر بقليل.

وقبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق، سقط المدافع الكاتلوني جيرار بيكيه في المحظور، بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة، انبرى لها أرتيم دزوبا، الذي سدد الكرة في زاوية، وحامي عرين مانشستر يونايتد ذهب في الزاوية الأخرى، لتعود المباراة لنقطة الصفر قبل ذهاب اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

وطوال الحصة الثانية، فرض المنتخب الإسباني سيطرته المُطلقة على مجريات الأمور، لكن دون خلق فرص حقيقية على مرمى الحارس ايجور اكينفييف، باستثناء محاولة البديل أندريس إنييستا، التي أبعدها الحارس بكفاءة وردة فعل يُحسد عليها، بالتصدي للتصويبة التي أطلقها الرسام من على خط منطقة الجزاء، لترتد للبديل الآخر ياغو أسباس، ليُسدد بغرابة شديد إلى خارج الملعب.

ولم تتغير الأوضاع كثيرًا في الأشواط الإضافية التي لجأ لها المنتخبين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليأتي موعد ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الروسي على حساب إسبانيا التي كانت مُرشحة فوق العادة للفوز باللقب.