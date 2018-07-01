قناة سعودية تثير غضب السودانيين.. وتساؤلات: ماذا وراء حملتها؟

“القدس العربي”:

أثار استفتاء لقناة “العربية” السعودية بهذه الصياغة “مع انحسار “داعش”، لماذا ينضم شباب وبنات في السودان بالتنظيم؟” الكثير من الغضب والتساؤلات السودانية، ورد ناشطون سودانيون وعرب بحيرة وغضب على “توقيت” وخلفيات ودلالات هذا الاستفتاء، الذي اعتبروه تحاملا غير مبرر ومقصود من القناة السعودية، وذهب بعضهم إلى القول لماذا لا تطرح القناة السعودية التساؤل نفسه “عن التحاق السعوديين وعددهم أكبر بالمنظمات الإرهابية”.

ورد ناشط باسم د. عصام مبارك على حساب “العربية”: “حرب واضحة على السودان ؟؟ كم عدد المنضمين لداعش من السودان؟ السودانين أبعد ناس عن التطرف والفكر الضال..اسقاط غير مستغرب من قناتكم”.

حرب واضحه ع السودان ؟؟ كم عدد المنضمين لداعش من السودان؟ السودانين ابعد ناس عن التطرف والفكر الضال..اسقاط غير مستغرب من قناتكم — dr.esam almubark (@esamzx) July 1, 2018

وعلق ناشط يمني باسم نصر الوفري: “أحسن شعب مهما حاول البعض النيل منه ومن كرمه واخلاقه فإنه يضل الشعب الطيب المسالم بعيداً عن استقطابات السياسة وبعيدا عن الإرهاب. نتمنى للسودان كل الخير والأمن والأمان والسلام والوحدة وكشف كل المؤامرات التي تحاول النيل منه وافشالها”.

احسن شعب مهما حاول البعض النيل منه ومن كرمه واخلاقه فإنه يضل الشعب الطيب المسالم بعيداً عن استقطابات السياسة وبعيدا عن الإرهاب

نتمنى للسودان كل الخير والأمن والأمان والسلام والوحده وكشف كل المؤمرات التي تحاول النيل منه وافشالها — NasserALfrwi (@Yemenamnesty) July 1, 2018

وكتب عبد الرزاق ياسين: “خلاص اتجهتو نحو السودان الحمدالله ماعندنا مسجد اتفجر حسبي الله ونعم الوكيل عليكم الي راحو داعش من السودان كلهم 5 فقط”.

خلاص اتجهتو نحو السودان الحمدالله ماعندنا مسجد اتفجر حسبي الله ونعم الوكيل عليكم الي راحو داعش من السودان كلهم 5فقط — عبدالرازق ياسين (@abdualr05512323) July 1, 2018

وذهب معلقون إلى ربط ما اعتبروه “تصعيدا” غير بريء تجاه السودان من القناة السعودية بما تردد مؤخرا من درس الحكومة السودانية لإمكانية سحب قواتها المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

والهجمات من وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والمصرية على السودان لا تكاد تتوقف حتى يتم استئنافها، ويتم استهداف السودان بشكل خاص لعلاقاته مع تركيا وتشبثه بعلاقات ودية ومتينة مع قطر برغم ضغط دول الحصار وخاصة السعودية باستعمال الورقة الاقتصادية.