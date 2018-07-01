رئيس مكتب مكافحة المخدرات لـ”القدس العربي”: ما زالت أفغانستان أكبر منتج للكوكايين والمغرب للمروانا

نيويورك (الأمم المتحدة) -”القدس العربي”-من عبد الحميد صيام:

قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بمناسبة إطلاق التقرير السنوي حول إنتاج واستخدام المخددرات، إن التقرير يظهر أن أسواق المخدرات تتوسع، إذ وصل إنتاج الكوكايين والأفيون إلى مستويات عالية غير مسبوقة على الإطلاق بما يمثل تحديات متعددة على أصعدة عدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة بهذه المناسبة حيث تم إطلاق التقرير في نيويورك وفيينا وجنيف ونيروبي في نفس الوقت. وقال على الأقل 275 مليون يستخدمون المخدرات مرة على الأقل في السنة، من بينهم 31 يعانون من آثار ضارة لاستخدام المخدرات.

وردا على سؤال لـ “القدس العربي” حول تغير الحكومات في أفغانستان منذ سقوط حركة طالبان وإذا ما تغيرت كميات الإنتاج ونوعياتها فقال” أفغانستان ما زالت أكبر منتج للكوكايين والهيروين في العالم. 10600 طن من الهيروين كمية إنتاج زراعة الأفيون في أفغانستان. وقد شهد عام 2017 رقما قياسيا في إنتاج الأفيون وهي المرة الأولى التي تصبح الأرقام علنية ومعروفة. ونحن نعمل الآن مع حكومة أفغانستان لإيجاد حلول وبدائل ولكن بالتأكيد هذه الحلول تحتاج إلى وقت لإظهار نجاعتها”.

وفي متابعة لـ”القدس العربي” حول إنتاج المخدرات في لبنان والمغرب، قال السيد فيدوتوف: “بالنسبة للمغرب فمن المعروف أنها من اكثر الدول إنتاجا وتوزيعا للمروانا وخاصة في أوروبا وأفريقيا. حاولنا أن نقوم بعملية تقييم لكمية الإنتاج لكننا لم نتمكن من ذلك. نحن نجري حوارا مع حكومات المغرب المتعاقبة في العقد الأخير. ليس لدينا تقييم دقيق للوضع في لبنان والمغرب كما هو الحال في أفغانستان بسبب صور الأقمار الصناعية في أفغانستان التي تسهل عملية التقييم. معظم معلوماتنا عن المغرب ليس من المغرب بل من الدول المستهلكة للمروانا القادمة من المغرب وخاصة في الدول الأوروبية والأفريقية. بالنسبة للبنان فلا يذكر إلا قليلا وليس لدينا معلومات موثقة عن كميات إنتاج المروانا في هذا البلد”.

وقال فيديتوف لقد أصبح الاستخدام غير الطبي للعقاقير تهديدا كبيرا للصحة العامة ووكالات تنفيذ القانون بأنحاء العالم، حيث تتسبب المواد الأفيونية في 76% من الوفيات الناجمة عن إساءة استخدام الدواء.

وذكر التقريرالصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن دواء الفينتانيل يمثل مشكلة في أميركا الشمالية، فيما يزداد القلق الناجم عن سوء استخدام عقار الترامادول في بعض أجزاء أفريقيا وآسيا. وقال التقرير إن توفر العقارين مهم لتخفيف آلام المرضى، إلا أن تجار المخدرات يقومون بإنتاجهما بشكل غير قانوني وبيعهما للاستخدامات غير الطبية بما يلحق ضررا كبيرا بالصحة

وأكد أن المكتب ملتزم بالعمل مع كل الدول لإيجاد حلول متوازنة ومتكاملة وتحقيق التقدم على مسار تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وعادة تحيي الأمم المتحدة سنويا في 26 من شهر حزيران/يونيو اليوم الدولي لمكافجة المخدرات وتدعو إلى الاهتمام بالشباب إن العلاقة وإقامة علاقة قوية بين الأبناء والوالدين فقد تمنع تلك العلاقة الإيجابية السلوكيات الخطرة حتى في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

ونصح المكتب بضرورة الإنصات إلى الأبناء ومنحهم وقتا واهتماما بدون تشتيت، والإطراء عليهم إذ إن الأبناء الذين يتلقون مشاعر الحنان يقل احتمال تعاطيهم المخدرات بنسبة 20%، وأن يكون الأهل على دراية بما يفعله الأبناء.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال، في كلمة بهذه المناسبة إن التحديات المتعلقة بالمخدرات من “أكثر المشاكل التي نواجهها تعقيدا إذ إن لها آثارا واسعة النطاق على الصحة والرفاه والأسر والمجتمعات والأمن والتنمية المستدامة”.

وذكر أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تركيزا شموليا في عدد من الجبهات، مشددا على أهمية التعاون الدولي والاستجابات الفعالية في مجال تنفيذ القانون لوقف شبكات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية.