عشاق الأدب على موعد مع 567 رواية بمناسبة الدخول الأدبي الفرنسي لـ 2018

باريس -”القدس العربي”-آدم جابر:

سيكون عشاق الأدب والرواية في فرنسا على موعد مع 567 رواية، 381 منها فرنسية، مقابل 186 أجنبية، مع الدخول الأدبي الفرنسي لخريف عام 2018، وذلك حسبما ما أوردت، مساء الجمعة، مجلة “ليفر هيبدو” الثقافية المختصة في الإصدارات الأدبية.

ويعد هذا العدد أقل بقليل من العام الماضي، غير أن الدخول الأدبي لخريف هذا العام يسجل انفتاحا على مناطق جديدة وأجيال جديدة من الكتاب، حيث سيتم نشر 94 رواية لكتاب جد، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وإلى جانب رواية “أسماء محايدة بين الجنسين” للكاتبة المخضرمة آميلي نوتومب أو رواية “نقطة تحول في الحياة” للمخضرمة الأخرى الأخرى

كريستين آنغو، فإن هناك روايات منتظرة بقوة كرواية “عالم في متناول اليد” لمايليس دو كرنغال.

كما يرتقب أيضا عشاق الأدب بكل شغف روايات “الثانية عشرة” لكلووي وكورمان. أو أيضا رواية “في الحرب” لفرانسوا بيغودو وغيرها.

الدخول الأدبي لخريف 2018، سيجل أيضا عودة أغنيس ديزارث برواية ” فرصة العمر” و ياسمينة خضرا برواية “خليل”، بالاضافة إلى نينا بوراوي برواية “جميع الرجال يرغبون.” .

وفيما يتعلق بفئة الروايات الأجنبية، فينتظر سلمان رشدي وروايته “البيت الذهبي” وخافير سيركاس بروايته ” ملوك الظل” .