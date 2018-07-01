رئيس الاتحاد الإسباني: يؤلمنا وداع المونديال على يد خصم ليس في مستوانا

موسكو:أعرب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حزنه لخروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم في روسيا.

جاءت تصريحات روبياليس التليفزيونية بعد هزيمة إسبانيا من روسيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال روبياليس “يؤلمنا أن نودّع البطولة على يد خصم ليس في مستوانا، أحيانًا، لا يفوز الفريق الأفضل”.

وأضاف “لست نادمًا على إقالة جولين لوبيتيغي قبل أيام من انطلاق النسخة الحالية للعرس العالمي، إنه قرار اتخذ عن اقتناع ومسؤولية وتطبيقًا للقيم”.

وأوضح “سنتخذ القرار النهائي بشأن استمرار فيرناندو هييرو في منصبه من عدمه خلال الأسابيع القادمة”.

وللمرة الأولى تلقت إسبانيا لهزيمة من روسيا في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما طوال الفترة الماضية.

وتنتظر روسيا في ربع النهائي الفائز من لقاء كرواتيا والدنمارك الذي سيقام في وقت لاحق اليوم.(الأناضول).