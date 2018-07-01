رجوي تدعو لتوسيع رقعة الاحتجاجات في ايران وتؤكد : النظام في أضعف حالاته -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، الى توسيع رقعة الاحتجاجات داخل إيران،مؤكدة أن مؤشرات التغيير وسقوط نظام الحكم قد بدأت.

وأضافت رجوي، في كلمة أمام المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية، في باريس أنه يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصديره، وأن الشعب الإيراني تضرر من نظام الملالي الذي يحكم البلاد”. لافتة الى، أن “البرامج الصاروخية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون الغير أسباب كافية لمعاقبة النظام الإيراني”

وخاطبت رجوي الحاضرين في المؤتمر بالقول: “إن تغيير النظام الإيراني في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، وإن هذا ممكن فقط على أيديكم وأيدي المقاومة الإيرانية” .