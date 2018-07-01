الجزائر تبعث للمغرب وتونس أنباء سارة بشأن ملف كأس العالم 2030

لندن-”القدس العربي”:

بعث وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد حطاب، أنباء سارة للجماهير العربية بوجه عام، وجماهير تونس والمغرب بالأخص، مفادها أن بلاده تُفكر جديًا في التقدم بالملف المُشترك مع أسود أطلس ونسور قرطاج لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وقال حطاب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية على هامش زيارته للبعثة الرياضية الجزائرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت أمس السبت “سندرس إمكانية الترشح لاحتضان كأس العالم بملف مشترك مع المغرب وتونس″.

ولم يوضح الوزير الجزائري إن كان الأمر يتعلق بالرغبة في الترشح لاستضافة دورة 2030، أو دورة أحرى.

كان خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، أول من تحمس لتقديم ملف مشترك مع تونس والمغرب لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، ومنافسة الملف الثلاثي المشترك الأخر الذي تعتزم تقديمه كلٍ من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

يشار إلى أن الجزائر صوتت لصالح ملف المغرب بدلا من الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، الذي فاز بتنظيم بطولة .2026

وأشاد المغرب بموقف الجزائر بالرغم من التوتر الحاد الذي يسيطر على العلاقات الرسمية بين البلدين على خلفية قضية اقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.