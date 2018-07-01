إنييستا يؤكد اعتزاله اللعب الدولي

موسكو :أكد اندريس إنييستا ،لاعب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج الفريق من منافسات كاس العالم لكرة القدم من دور الستة عشر.

وودع المنتخب الإسباني منافسات البطولة عقب خسارته أمام المنتخب الروسي 3 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل .1/1

وقال إنييستا :”إنها حقيقة، هذه هي مباراتي الأخيرة مع المنتخب الإسباني، كانت مرحلة رائعة”.

وكان إنييستا هو من سجل الهدف الذي منح المنتخب الإسباني لقبه الوحيد في بطولات كأس العالم في المباراة النهائية لمونديال 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وكان إنييستا أيضا جزء من الفريق الذي توج ببطولتي أمم أوروبا في 2008 و.2012

يذكر أن إنييستا ودع فريق برشلونة أيضا بنهاية الموسم الماضي، وانتقل للعب في اليابان.(د ب أ).