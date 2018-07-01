رام الله: مصر تستأنف الإثنين فتح معبر رفح مع قطاع غزة

غزة : أعلن الجانب الفلسطيني، الأحد، أن السلطات المصرية قررت استئناف فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، بدءًا من الإثنين، بعد إغلاق لمدة 3 أيام، أمام حركة المسافرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجانب الفلسطيني من المعبر (تديره حكومة التوافق)، اطّلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن “السلطات المصرية قررت استئناف فتح المعبر غدا الاثنين، في كلا الاتجاهين، لسفر المواطنين وعودة العالقين من الجانب المصري”.

ولم يصدر عن الجانب المصري حتى الساعة (19:00 ت.غ) أي إعلان عن الخطوة.

كانت السلطات المصرية أعلنت في 18 مايو/ أيار الماضي، فتح المعبر طيلة أيام شهر رمضان، قبل أن تعلن تمديده لاحقًا.

لكن القاهرة أعلنت، الأسبوع الماضي، إعادة إغلاق المعبر دون إعلان الأسباب.

ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة، بعد تسلمها من حركة “حماس″، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ويربط “رفح” القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.(الأناضول ).