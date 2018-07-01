“لوموند”: إغلاق الحدود بوجه اللاجئين السوريين ينذر بكارثة إنسانية جديدة

لندن-”القدس العربي”

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن رفض كل من إسرائيل والأردن فتح حدوديهما امام اللاجئين السوريين ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة.

واعتبرت الصحيفة ان رفض الأردن استقبال اللاجئين السوريين الهاربين من عمليات القصف التي ينفذها نظام الأسد وحليفه الروسي في محافظة درعا. انتهاكا صارخ لالتزاماته الدولية.

وقدرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين بقرابة 160 ألف شخص.

وتقول الصحيفة بأن الموقف الأردني، عرضه لوابل من الانتقادات، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الأشخاص الفارين من الحرب، يجب التعامل معهم على أنهم في وضعية حياة أو موت” مؤكدة أن “عمان لم تحترم التزاماتها الدولية.

وقد برر الأردن رفضه استضافة النازحين بان المملكة تستقبل قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، في بلد يعاني صعوبات اقتصادية.

وّذكرت الصحيفة بموقف الأردن سابقا والذي كان يعد كحام للمعارضة السورية عبر تزويد كتائبها بالأسلحة، إلا أن موقفه تغير خلال السنوات الأخيرة نتيجة الضغوط الروسية. وظهر ذلك جليا عقب موافقة المملكة على إعادة انتشار قوات جيش النظام السوري على طول الحدود المشتركة.