تطبيق جديد في الهواتف الذكية يحدد سبب بكاء الطفل

لندن-”القدس العربي”:

نجحت خبيرة الإحصاء أريانا أندرسون، مع مجموعة من الباحثين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، في ابتكار تطبيق جديد للهواتف الذكية يعمل على تحليل سبب بكاء الرضع وتحديد نوع المساعدة الواجب تقديمها لهم من قبل الأبوين مثل الطعام أو الشراب أو تخفيف معاناتهم من ألم معين.

وكانت خبيرة الإحصاء ابتكرت مؤخرا برنامج ذكاء اصطناعي يساعد الآباء والأمهات ” الصم” في معرفة سبب الاضطرابات التي تحدث لأطفالهم، ولكن سرعان ما اكتشفت أندرسون أن هذا البرنامج يمكن تطويره بحيث يساعد جميع والأمهات على فهم أسباب معاناة صغارهم.

ويعمل التطبيق بتسجيل صوت صراخ الطفل لمدة خمس ثوانٍ ثم يحلل الجهاز 6 آلاف خاصية صوتية واستطاع فريق العمل تسجيل أصوات صراخ أطفال يعانون من عدة آلام مختلفة لتحديد سبب بكاءهم.