﻿مفتي مصر السابق يشبه استيلاء السيسي على السلطة بفتح مكة ومولد الرسول وأنبا قبطي يعتبره ثورة وراءها يد الله

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدا الاحتفال بـ«30 يونيو» في مصر خلال اليومين الماضيين، وكأنه باب الإعلان لتأييد النظام الحاكم، أو اتقاء شره، ما جعل البعض يتطرف في وصف الحدث ليجعله يوما من أيام الله.

مفتي الديار المصرية السابق، علي جمعة، وصف 30 يونيو/ حزيران 2013، بأنه يوم من أيام الله مثل فتح مكة وميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال في برنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي» المقربة للأجهزة الأمنية: «هذا يوم من أيام الله التي دعانا لنتــذكــــرها، نصـــر الله فيه عبده وجنده وهــــزم الكافـــرين والفاســـقين والمفسدين مثلها مثل أيام الله كفتح مكة وغزوة بدر وميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام».

ودعا المفتي الأسبق، المصريين، للاحتفال بذلك اليوم، متوجهاً بالشكر للنظام المصري الذي جعل هذا اليوم إجازة رسمية.

ولم يكتف جمعة المعروف بتأييده لنظام السيسي بذلك، بل طالب المواطنين بصلاة الشكر لله على إزالة الغمة، من وجهة نظره.

الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، أثار جدلا هو الآخر، بعدما قال إن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 كان وراءها عمل إلهي.

وبين، خلال عظته العامة في كنيسة الأنبا باخوميوس والأنبا شنودة في أستراليا، أمس الأحد، أن «ثورة الثلاثين من يونيو كانت مثار فرحة المصريين كلهم، وكان وراءها عمل إلهي إذ كانت مصر تنحدر إلى الهاوية والظلمة وتتعرض لأمر لا يعلم مداه إلا الله، لكن يد الله انتشلت مصر من خلال هذه الثورة، ونحن سعداء كلنا وكل المصريين بهذه الثورة».

(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23)