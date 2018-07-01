﻿خلافات حول هجوم ضد غزة بين السياسيين والعسكريين يلغي اجتماعا لـ «الكابينت» الإسرائيلي

لندن ـ «القدس العربي»: بسبب خلاف بين القيادات السياسية والعسكرية، ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس أجتماعا للمجلس الأمني السياسي «الكابينت» كان مقررا لبحث عدد من القضايا، بينها الوضع المتفجر على حدود غزة جراء استمرار مسيرات العودة وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، من حدود غزة، التي أدت الى إشعال الحرائق حتى الآن في الاف الدونمات في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأعلن الناطق باسم حكومة الاحتلال، أن الاجتماع الذي كان مقرراً أمس الأحد، للكابينت قد الغي. وقالت مصادر إسرائيلية إن البحث كان سينصب على احتمالات المواجهة العسكرية على حدود غزة وفي الجولان المحتل، لكن خلافات بين المستويين العسكري والسياسي دفعت إلى تأجيل الاجتماع.

وتحفــــظ العسكــريون على التصعيد، فيما دعا بعض الوزراء إلى توجيه ضربة عسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة لإيقاف ظاهرة الطائرات الحارقة.

وفي خصوص الجولان فقد تقرر الانتظار لمعرفة تحركات الجيش السوري الذي بدأ عملية لاستعادة جنوب البلاد وطرد المسلحين منها.