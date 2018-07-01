﻿مباراتا اليوم: المكسيك واليابان يطمحان إلى المزيد من الحظ أمام البرازيل وبلجيكا

موسكو – د ب أ: فيما يشعر منتخبا المكسيك واليابان بالسعادة للبقاء حتى الآن في بطولة كأس العالم بعد الصعاب التي واجهاها بالدور الأول، لا يفكر المنتخب البرازيلي بما مر به في البطولة حتى الآن بقدر تفكيره في الأدوار المقبلة.

ويتطلع المنتخب البرازيلي إلى الفوز باللقب العالمي السادس في تاريخه، حيث يطمح إلى محو آثار الهزيمة الثقيلة 1/7 التي مني بها أمام نظيره الألماني في المربع الذهبي للمونديال الماضي عام 2014. ومني المنتخب البرازيلي بأثقل هزيمة له على استاد «مينيراو» بمدينة بيلو هوريزونتي في الثامن من تموز/يوليو 2014 .وكان من الممكن أن يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الألماني اليوم في مواجهة ثأرية بالدور الثاني (الستة عشر)، لكن منتخب كوريا الجنوبية فجر كبرى مفاجآت المونديال وأطاح بالفريق الألماني حامل اللقب بالتغلب عليه 2/صفر في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، ليلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره المكسيكي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة. وافتقد المنتخب البرازيلي جهود نجمه الشهير نيمار أمام المنتخب الألماني بمونديال 2014 .لكن، من المنتظر أن يخوض نيمار مباراة المكسيك ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب تيتي حيث تبدو صفوف الفريق مكتملة. وكان مارسيلو خرج من مباراة صربيا في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بسبب معاناته من تقلص عضلي في الظهر بعد عشر دقائق فقط من بداية المباراة، لكن رودريغو لاسمار طبيب الفريق ساعد اللاعب على التخلص من الإصابة سريعا ليصبح جاهزا اليوم. ويشعر المنتخب المكسيكي بالسعادة لبقائه في المونديال رغم الهزيمة صفر/3 أمام السويد في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول. وقال أندريس غواردادو نجم الفريق: «ما من شيء أفضل من كتابة التاريخ وما من أفضل من خوض مباراة حياتنا أمام المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم خمس مرات». وكان المنتخبان البرازيلي والمكسيكي التقيا في دور المجموعات بمونديال 2014 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بفضل الأداء الراقي من الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي سيحرس المرمى اليوم أيضا. وإذا كان من حق المنتخب المكسيكي أن يطمح في مزيد من الحظ للبقاء في البطولة على حساب المنتخب البرازيلي، فإن اليابان يحق له أن يشعر بنفس الإحساس بعدما حسم بطاقة تأهله للدور الثاني على حساب المنتخب السنغالي بفضل الفارق في عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها كل فريق في الدور الأول. ويلتقي المنتخب الياباني نظيره البلجيكي الذي تصدر المجموعة الثامنة بالفوز في مبارياته الثلاث بالمجموعة. وقال روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي عن المباراة السابقة بين الفريقين في 2017: «نعرف المنتخب الياباني لأننا واجهناه وديا منذ فترة ليست بعيدة». وكان المنتخب الياباني قلب تأخره مرتين في المباراة أمام السنغال إلى تعادل ثمين 2/2 مؤكدا أنه لم يعد الفريق الذي يسهل التغلب عليه. وقال مارتينيز: «المنتخب الياباني فريق منظم للغاية ويتمتع بإمكانيات فنية عالية… يجب أن نعد أنفسنا بشكل جيد للغاية لهذه المباراة».