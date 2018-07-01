﻿رونالدو يرفض الحديث عن مستقبله مع المنتخب البرتغالي

سوتشي – د ب أ: رفض كريستيانو رونالدو التطرق الى مستقبله مع المنتخب البرتغالي إلا بعد مرور وقت كاف عقب الخروج من دور الستة عشر لمونديال روسيا.

وقال: «ليس هناك وقت للحديث عن المستقبل، سواء للمدرب أو للاعبين». وأضاف: «واثق تماما من أن الفريق سيستمر كأحد أفضل منتخبات العالم، لدينا مجموعة من الشباب بطموح هائل للنجاح… المنتخب سيواصل الانتصارات وسيواصل منح الشعب البرتغالي الكثير من السعادة». لكن يبقى السؤال مطروحا حول مستقبل رونالدو على الساحة الدولية، حيث تساءل الفيفا عن إمكانية ظهور اللاعب البالغ 33 عاما مرة أخرى في كأس العالم. وأوضح: «آخر ظهور للأسطورة؟ هل هذا هو آخر ظهور لكريستيانو رونالدو في كأس العالم؟ سيكون في عامه السابع والثلاثين مع حلول مونديال قطر 2022».