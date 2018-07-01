﻿ميسي ورونالدو يسيطران على وسائل الإعلام حتى في لحظات الفشل… ومبابي يحظى بالإشادات

موسكو – د ب أ: ودع النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مونديال روسيا في غضون ساعات قليلة، ليفقد كأس العالم اثنين من أبرز نجوم العالم في دور الستة عشر وربما للأبد.

ولم يتضح بعد إذا كان رونالدو وميسي سيواصلان مسيرتهما الدولية عقب الاخفاق مرة أخرى في الفوز بالجائزة الكبرى. وذكرت صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية: «ميسي ورونالدو سقوط العمالقة». وبعد خروج ميسي ورونالدو فإن قائمة العمالقة في مونديال روسيا باتت تقتصر على البرازيلي نيمار، ولكن مباراة الأرجنتين وفرنسا ربما أعلنت عن مولد نجم من العيار الثقيل يتمثل في كيليان مبابي. وأشادت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» بمبابي، الذي سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء خلال فوز الديوك على الأرجنتين 4/3 في دور الستة عشر. ويقارن البعض بين مبابي (19 عاما) والأسطورة البرازيلي بيليه بعدما عادل رقمه القياسي. وبات مبابي نجم باريس سان جيرمان أول لاعب صاعد يسجل هدفين خلال مباراة في كأس العالم منذ فعلها الأسطورة البرازيلي بيليه في شباك السويد في مونديال 1958. وكتب بيليه عبر «تويتر»: «التهاني لكيليان مبابي، هدفان في كأس العالم وأنت صغير جدا يضعك ذلك في مكان رائع». وأضاف: «أتمنى لك حظ موفق في المباريات المقبلة، باستثناء أمام البرازيل».

وتلتقي فرنسا مع أوروغواي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية، وفي حال عبرت هذه العقبة فإنها قد تواجه البرازيل في المربع الذهبي. وفاز بيليه بلقب كأس العالم ثلاث مرات مع البرازيل، ومبابي يملك الموهبة التي تؤهله لقيادة فرنسا نحو لقب مونديال روسيا في 15 تموز/يوليو الجاري. وخسر المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو على يد أوروغواي 1-2 السبت، بعد أربع ساعات من خروج ميسي الذي فشل في تسجيل أي هدف في روسيا. وبالنسبة لصحيفة «سبورت إكسبريس» الروسية فإن خروج ميسي ورونالدو اللذين تقاسما الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عشر مرات، يعد بمثابة استنشاق نسمة هواء نقية. وأشارت الصحيفة «نعم انهما لاعبين رائعين، رياضيين عظيمين، ايقونتين لكرة القدم العالمية، لكن أليس من باب التوتر أن كل الشبكات التليفزيونية تردد اسميهما؟ في كل مكان لا يتم فقط الحديث عن أداء ميسي ورونالدو، ولكن أيضا راتبيهما واطفالهما، وزوجتيهما، وحتى الحيوانات الأليفة لهما، انسوا كريستيانو وليو هذا العصر قد ولى». وأوضحت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» أنها «صدفة غريبة أن ميسي ورونالدو يخرجان في اليوم ذاته، معا إلى النهاية».