﻿لعنة صاحب الأرض تطارد هييرو لاعبا ومدرباً!

موسكو – الأناضول: طاردت لعنة صاحب الأرض في بطولة كأس العالم، الإسباني فيرناندو هييرو كلاعب ومدرب.

ففي مونديال 2002 التي أقيمت بكوريا الجنوبية واليابان، قاد هييرو منتخب بلاده في العرس العالمي كلاعب لكنه فشل في التتويج باللقب العالمي. وودّع هييرو تلك النسخة من المونديال على يد صاحب الأرض وقتها كوريا الجنوبية بالهزيمة منه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في ربع النهائي. وتكرر السيناريو في النسخة الحالية لكأس العالم، حيث ودّعت إسبانيا البطولة من ثمن النهائي على يد روسيا المستضيفة وبركلات الترجيح أيضا بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما. وودّعت إسبانيا تلك النسخة في الوقت الذي يتولى فيه هييرو تدريب منتخب بلاده عقب إقالة غولين لوبيتيغي قبل أيام من انطلاق النسخة الحالية للعرس العالمي. واللافت للنظر أن وداع هييرو لكلا البطولتين أمام الدولة المستضيفة جاء من خلال ركلات الترجيح.