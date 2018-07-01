﻿دور الـ16: روسيا تُكرّس عقدة اسبانيا أمام أصحاب الأرض وتصعد إلى دور الثمانية بركلات الترجيح

موسكو – د ب أ: لحق منتخب روسيا بركب المتأهلين لدور الثمانية في كأس العالم التي تستضيفها، عقب فوزه على نظيره الإسباني 4/3 بركلات الترجيح في دور الـ16.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الروسي. وبادر المنتخب الإسباني بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق المدافع الروسي سيرجي ايغناشيفيتش، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح اللاعب العاشر في النسخة الحالية الذي يحرز هدفا عكسيا. ولم يهنأ المنتخب الإسباني بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز أرتيم دزيوبا هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

ورغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات الوقتين الأصلي والإضافي، عجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي، ليصلا بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها إيغور أكينفييف حارس روسيا، الذي تصدى لركلتي جزاء، ليقود أصحاب الأرض لمواصلة المغامرة في المونديال، والإطاحة بالمنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010. وضرب منتخب روسيا موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة كرواتيا والدنمارك. وواصلت لعنة مواجهة المنتخبات صاحبة الأرض في المونديال مطاردتها للمنتخب الإسباني، الذي تلقى هزيمته الرابعة أمام المنتخبات المضيفة لكأس العالم، بعدما خسر أمامها أعوام 1934 و1950 و2002.

وبدأت المباراة باستحواذ إسباني، الذي استغل لجوء المنتخب الروسي للدفاع مبكرا، ليترجم الضيوف سيطرتهم على اللقاء، بتسجيل هدف مبكر عن طريق سيرجي ايغناشيفيتش، الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13. ونفذ ماركو أسينسيو ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى، حيث أرسل تمريرة عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بعقب قدم ايغناشيفيتش، الذي حاول إعاقة سيرخيو راموس وإبعاده عن متابعة الكرة، لتغالط إيغور اكينفييف، حارس روسيا، وتعانق الشباك. وواصل المنتخب الإسباني فرض هيمنته في ظل استمرار منتخب روسيا في اللجوء للدفاع وغلق المساحات أمام المرمى. وبمرور الوقت، بدأ منتخب روسيا التخلي عن حذره الدفاعي، وسنحت له أول فرصة في اللقاء في الدقيقة 36 عن طريق أليكسندر غولوفين، الذي سدد من داخل المنطقة، في حراسة مدافع إسبانيا، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وتابع أرتيم دزيوبا الركلة الركنية التي نفذها أليكسندر ساميدوف من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس ولكن الكرة ارتدت من يد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء. ونفذ دزيوبا الركلة بنجاح، واضعا الكرة على يسار ديفيد دي خيا، حارس إسبانيا، مسجلا هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 41. وأسرع المنتخب الإسباني من إيقاعه، وأضاع دييغو كوستا فرصة مؤكدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حين تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، ليتصدى لها أكينفييف، الذي خرج من مرماه في الوقت المناسب. واصل المنتخب الإسباني نشاطه الهجومي، وأضاع خوردي ألبا فرصة معاودة التقدم في الدقيقة 47، حينما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة على يسار أكينفييف، الذي أمسك الكرة بثبات. ودفع المنتخب الروسي بتبديليه الثاني والثالث بنزول دينيس تشيريشيف وفيدور سمولوف بدلا من ساميدوف ودزيوبا في الدقيقتين 61 و65، لترد إسبانيا بثلاث تبديلات، حيث نزل أندرياس إنييستا وداني كارفخال وياغو أسباس بدلا من ديفيد سيلفا وناتشو ودييغو كوستا في الدقائق 67 و70 و80. ووقف أكينفييف حائلا دون تسجيل إسبانيا لهدف قاتل في الدقيقة 85، بعدما تصدى بصعوبة بالغة لقذيفة زاحفة من خارج المنطقة من إنييستا، لترتد الكرة من يده لتصل إلى أسباس، الذي سدد مباشرة دون رقابة من أحد، ليواصل الحارس الروسي تألقه ويبعد الكرة. وبدأ الوقت الإضافي الأول بهجوم من إسبانيا، حيث قاد أسباس هجمة من الناحية اليسرى في الدقيقة 92، ليمرر كرة عرضية زاحفة إلى كارفخال، ولكن الدفاع الروسي أبعد الكرة في الوقت المناسب، فيما سدد كوكي من خارج المنطقة في الدقيقة 97 إلى خارج الملعب.

وفي الوقت الإضافي الثاني، قاد مورينو هجمة عنترية لإسبانيا في الدقيقة 109، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة مفاجئة، لكن أكينفييف أبعدها ببراعة، لتصل إلى كارفخال الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في المدافعين. حاصر المنتخب الإسباني نظيره الروسي في منطقة جزائه، مستغلا التراجع البدني لأصحاب الأرض، وتعددت هجمات الضيوف من الجانبين لكن بلا فاعلية. وفي ركلات الترجيح، أحرز فيدور سمولوف وسيرجي ايغناشيفيتش وأليكسندر غولوفين ودينيس تشيريشيف لمنتخب روسيا. في المقابل، أحرز إنييستا وبيكيه وراموس لإسبانيا، في حين تصدى أكينفييف لركلتي كوكي وأسباس، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي لمنتخب روسيا.