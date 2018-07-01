﻿تونسي حاول رفع علم بلاده أمام تاج محل فاعتقلته الشرطة

تونس – «تعرض شاب تونسي حاول التقاط صورة سيلفي مع علم بلاده أمام ضريح تاج محل، إلى الاعتقال من قبل الشرطة الهندية التي أخبرته بأن رفع الأعلام الأجنبية ممنوع في البلاد.

وأكد الصحافي كمال بوخذير لإحدى الإذاعات المحلية أن شقيقه سامي تم اقتياده إلى أحد مراكز الأمن في الهند بعد محاولة التقاط صورة مع علم بلاده أمام ضريح تاج محل، مشيرًا إلى أن سامي دخل في مشاجرة مع حراس الضريح الذين حاولوا انتزاع العلم منه، فحاول الاستنجاد بالجيش الهندي لينتهي به الأمر في المركز، قبل أن تخبره عناصر الشرطة أن رفع الأعلام الأجنبية ممنوع في البلاد، ليتم إطلاق سراحه لاحقًا.

وكان التونسيون نجحوا مؤخرًا في لفت أنظار العالم إليهم خلال مونديال روسيا الحالي، حيث غزت الأعلام التونسية العاصمة موسكو، فيما أقبل مئات الروس على ارتداء «الشاشية» و«الجبة» (اللباس التقليدي التونسي).