﻿زواج رجل أربعيني من صبية (11 عاما) يثير موجة استياء واسعة في ماليزيا

كوالالمبورـ أ ف ب: أثار زواج رجل ماليزي في الحادية والأربعين من فتاة تايلاندية عمرها أحد عشر عامًا استنكارًا واسعًا في ماليزيا.

واستفاد هذا الرجل من القانون الماليزي الذي يجيز الزواج من صبية دون السادسة عشرة، شرط أن تصدر موافقة على ذلك من محكمة شرعية. لكن وزارة المرأة والعائلة قالت إنها لم تعثر على أي موافقة من محكمة دينية على عقد القران.

وعُقد الزواج الشهر الماضي جنوب تايلند ذات الغالبية المسلمة.

ونقلت صحيفة «صنداي ستار» عن مسؤول حكومي قوله: «التقى مندوبونا والدة الطفلة، ونحن ننتظر ورود معلومات قبل أن نقرر الخطوات اللاحقة».

ويواجه الزوج عقوبة السجن ستة أشهر في حال تبيّن أنه لم ينل موافقة على هذا الزواج.

ويناصر نشطاء حقوقيون في ماليزيا تعديل القوانين بحيث يُمنع زواج القاصرين.

وقال سيّد عزمي الحبشي، الناشط الماليزي في قضايا حقوق الإنسان: «الزواج من فتاة عمرها (11) عامًا هو سلوك يقوم به المتحرّشون بالأطفال».

وأضاف أن الزوج تاجر ثريّ متزوّج أصلاً من امرأتين، وأن الفتاة من عائلة فقيرة.

ووصفت منظمة (يونيسف) هذا الزواج بأنه «صادم وغير مقبول»، داعية الحكومة الماليزية إلى حظر زواج الأطفال.