﻿إقبال كثيف على الماريجوانا الطبية من المسنين في أمريكا

لوس انجليس ـ أ ف ب: تلقى الماريجوانا المستعملة لغرض العلاج رواجًا في أواسط المسنين في الولايات المتحدة في ظلّ انتشار التشريعات الخاصة بهذه المخدرات الخفيفة في الولايات الأمريكية وعلى رأسها كاليفورنيا.

تعمل مارتا ماكبث مستشارة لدى «أوكتافيا ويلنس» وهي شركة ناشئة في سان فرانسيسكو تستهدف خصوصًا المسنين في كاليفورنيا، أكبر ولاية أمريكية شرعت الماريجوانا وإحدى أكبر الأسواق العالمية لهذه المخدرات الخفيفة في العالم. وتقول: «يأتون بأعداد كبيرة للبحث عما قد يسكن آلامهم ويساعدهم على النوم».

وهي تتناول حشيش القنب الهندي لتخفيف ألم النسا والنوم نومًا هانئًا، وتؤكد أن إقبال الكبار في السن على هذا المنتج شديد جدًا لدرجة أن عروضًا توضيحية باتت تقام في دور العجزة، على غرار تلك التي تقيمها ماركة «تابروير» للترويج لسلعها. و تكشف: «نظمنا اجتماعًا حديثًا في سان خوسيه (شمال كاليفورنيا) تقاطر إليه (400) شخص».

وقد أظهرت عدة دراسات أن كبار السن هم الفئة العمرية التي تشهد أسرع نمو لاستهلاك القنب الهندي في أوساطها. وفي حال استمرّ النمو على هذا المنوال، قد يتخطى ذلك المسجل في أوساط الشباب. وفي كاليفورنيا وحدها، وهي إحدى الولايات الأمريكية الـ 29 ، أجازت استخدام الماريجوانا لأغراض العلاج وذلك قبل عشرين سنة من تشريعها لأغراض الترفيه، يقدرّ حجم السوق الشرعية بحوالى 6,5 مليارات دولار بحلول 2020.