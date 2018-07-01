﻿إطلاق مسابقة أميرة الصحة الفلسطينية… في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز ابن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية للعشرات من الفتيات الغزيات من خلال مساعدتهن في تخسيس أوزانهن والمحافظة على أوضاعهن الصحية باتباع طرق طعام منتظمة، وبعد إطلاق المسابقة الأولى لأميرة الصحة العام الماضي، بمشاركة نحو (8) آلاف امرأة من كافة مناطق الأراضي الفلسطينية وظهور النتائج الإيجابية التي استفادت منها شريحة واسعة، أعلن المركز عن إطلاق حملة «أمــــيرة الصحة» للعام الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير من الفتـــيات على المشاركة في هذه المسابقة التي تهــــدف إلى إكســـاب الجسم الرشاقة والصحة، وفق برنامج غــــذائي يقدمه المركز تتنافسه السيدات وذلك لفترة زمنية محددة.

وبين مدير المركز الدكتور محمود الشيخ علي، لـ«القدس العربي» أن المسابقة تسعى لتوحيد الوطن ومناهضة الانقسام وتحفيز النساء على ممارسة الرياضة لتتحول إلى جزء من نظام الحياة، سواء كان المشي أو الالتحاق بناد، لأن الرياضة مهمشة بالنسبة للمرأة، وكسر العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من ممارسة مهامها الحياتية.

ومدة المسابقة لهذا العام (6) أشهر ابتداء من الأول من يوليو/ تموز حتى منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، و يتخلل هذه الفترة إعداد برنامج غذائي وصحي متكامل ، يمنح الجسم الرشاقة وتخفيف الوزن ويحارب السمنة.