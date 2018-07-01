العثورعلى 11جثة لعائلة واحدة معلّقة بسقف منزل –(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

قالت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي، إنها عثرت على 11 جثة ” 7 نساء و4 رجال ” ،في منزل يقع بقرية بوراري في الجزء الشمالي من العاصمة، قتلوا في ظروف غامضة، 10 منهم معصوبي العينين ومعلقين في السقف.

وعثر في المنزل على 10 جثث معلقة في السقف، وجثة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما ترقد على أرضية المنزل.

وقال ضابط الشرطة فينيت كومار إن جميعهم ينتمون إلى عائلة واحدة، ومعظمهم عاش في منزل واحد بالقرية. وأضاف: “تحقق الشرطة فيما إذا كانوا قد ماتوا انتحارا أو قتلوا”.

وأشار الضابط إلى أنه لم يتم العثور على أي مذكرة انتحار في مكان وقوع الحادثة.